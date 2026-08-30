Мамиашвили покинул пост вице-президента UWW из-за санкций ЕС
Михаил Мамиашвили. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оставил должность вице-президента Объединённого мира борьбы (UWW) после включения в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В UWW уточнили, что Мамиашвили согласился уйти в отставку после соответствующей просьбы коллег, поскольку его включение в санкционный перечень ЕС, связанный с Украиной, могло повлечь последствия для деятельности организации.
В 21-й пакет санкций Евросоюза глава ФСБР попал 23 июля. Мамиашвили занимал должность вице-президента UWW с 2014 года. Ему 62 года.
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