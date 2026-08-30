Судья США исключил показания предполагаемого организатора теракта 11 сентября

Спустя почти четверть века после терактов 11 сентября одно из ключевых доказательств по делу оказалось под вопросом. Американский военный судья Майкл Шрама постановил, что признания Халида Шейха Мохаммеда были получены под пытками и не могут использоваться против него в суде, сообщает The Boston Globe.

Речь идёт о показаниях предполагаемого организатора терактов, которые он дал агентам ФБР в 2007 году. Допросы проходили на американской военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе, а обвинение рассматривало полученные признания как одно из главных доказательств по делу, где обвиняемому грозит смертная казнь.

«Признания заключённого агентам ФБР не были добровольными и не могут быть использованы против него на суде», – говорится в публикации.

Таким образом, сторона обвинения лишилась важного элемента доказательной базы. При этом решение вынесено незадолго до 25-й годовщины терактов. Прокуроры могут попытаться его обжаловать, однако для семей погибших новое постановление стало ещё одним фактором, способным отдалить окончание многолетнего процесса. Многие родственники жертв уже находятся в преклонном возрасте и опасаются, что окончательного решения по делу им придётся ждать ещё дольше.

Ранее Life.ru писал о споре вокруг того, как в мире сегодня называют события 11 сентября. Канадская телерадиокомпания CBC рекомендовала журналистам не использовать выражение «террористические атаки» при упоминании трагедии, что вызвало резкую критику. Депутат Рэйчел Томас заявила, что такая формулировка оскорбляет память погибших, выживших и сотрудников экстренных служб.