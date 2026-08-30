Встречу Навроцкого с молодёжью в Польше прервали из-за обморока

Встречу президента Польши Кароля Навроцкого с молодёжью в Юрате пришлось прервать после того, как одна из участниц потеряла сознание. Об этом сообщает польское издание Polsat News.

Инцидент произошёл в последние минуты трансляции. Журналист Fact задал Навроцкому вопрос о планах по инициативам, которые могли бы привлечь молодёжь к активному участию в политической жизни.

«Давайте сделаем паузу», — ответил президент и вышел из кадра. Через несколько секунд трансляция прекратилась.

По информации издания, окружающие сразу пришли на помощь женщине, которая потеряла сознание. Позже на место вызвали бригаду скорой помощи.

Недавно Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. При этом польский президент отметил, что между Варшавой и Киевом сохраняется напряжённость. Навроцкий пожелал Украине победы в конфликте, однако указал на ряд спорных вопросов между двумя странами. В частности, Варшава рассчитывает постепенно урегулировать вопрос Волынской резни.