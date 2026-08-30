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30 августа, 01:04

Встречу Навроцкого с молодёжью в Польше прервали из-за обморока

Кароль Навроцкий на встрече с молодёжью. Обложка © prezydent.pl

Кароль Навроцкий на встрече с молодёжью. Обложка © prezydent.pl

Встречу президента Польши Кароля Навроцкого с молодёжью в Юрате пришлось прервать после того, как одна из участниц потеряла сознание. Об этом сообщает польское издание Polsat News.

Инцидент произошёл в последние минуты трансляции. Журналист Fact задал Навроцкому вопрос о планах по инициативам, которые могли бы привлечь молодёжь к активному участию в политической жизни.

«Давайте сделаем паузу», — ответил президент и вышел из кадра. Через несколько секунд трансляция прекратилась.

По информации издания, окружающие сразу пришли на помощь женщине, которая потеряла сознание. Позже на место вызвали бригаду скорой помощи.

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Недавно Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. При этом польский президент отметил, что между Варшавой и Киевом сохраняется напряжённость. Навроцкий пожелал Украине победы в конфликте, однако указал на ряд спорных вопросов между двумя странами. В частности, Варшава рассчитывает постепенно урегулировать вопрос Волынской резни.

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Лия Мурадьян
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