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30 августа, 00:51

В Одессе мужчина застрелил родителей и покончил с собой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetianaRUD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetianaRUD

Семейная трагедия произошла в Одессе: мужчина застрелил мать и отца, ранил брата, а затем забаррикадировался в квартире и покончил с собой. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

По данным СМИ, 46-летний мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия внутри квартиры. После случившегося он заперся в помещении, на место прибыли сотрудники спецназа.

В результате стрельбы погибли родители мужчины, его брат получил ранение. Сам стрелок впоследствии покончил с собой.

По информации украинских журналистов, мужчина состоял на учёте в психиатрической больнице. Что именно стало причиной конфликта и последующей стрельбы, пока не сообщается.

Следователи также намерены выяснить, откуда у него появилось огнестрельное оружие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life.ru писал о другом инциденте в Одесской области. Военнослужащую ВСУ задержали после того, как она бросила три боевые гранаты во двор соседей. Один из снарядов взорвался, однако обошлось без пострадавших.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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