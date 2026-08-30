В Одессе мужчина застрелил родителей и покончил с собой

Семейная трагедия произошла в Одессе: мужчина застрелил мать и отца, ранил брата, а затем забаррикадировался в квартире и покончил с собой. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

По данным СМИ, 46-летний мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия внутри квартиры. После случившегося он заперся в помещении, на место прибыли сотрудники спецназа.

В результате стрельбы погибли родители мужчины, его брат получил ранение. Сам стрелок впоследствии покончил с собой.

По информации украинских журналистов, мужчина состоял на учёте в психиатрической больнице. Что именно стало причиной конфликта и последующей стрельбы, пока не сообщается.

Следователи также намерены выяснить, откуда у него появилось огнестрельное оружие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал о другом инциденте в Одесской области. Военнослужащую ВСУ задержали после того, как она бросила три боевые гранаты во двор соседей. Один из снарядов взорвался, однако обошлось без пострадавших.