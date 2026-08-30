Анкара отчитала украинского посла из-за ударов Киева по турецким судам в Чёрном море

Турция предупредила украинские власти о недопустимости атак на турецкие суда в Чёрном море. Поводом для вызова украинского посла в турецкий МИД стали два инцидента, произошедших 26 и 27 августа, сообщает Anadolu.

По данным агентства, сначала под удар попало судно «Лидер Бордо Мави», принадлежащее турецкой компании. На следующий день была атакована «Лидер Коджатепе», направленная к нему для буксировки.

В ходе встречи турецкая сторона довела до Киева свою позицию и подчеркнула необходимость обеспечивать безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Чёрном море.

ВСУ регулярно наносят удары по коммерческим судам в Чёрном море, в том числе по турецким. Недавно нападению подвергся Ural компании Kalyoncu Denizcilik. Один моряк погиб, ещё восемь пострадали.