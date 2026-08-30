Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 02:21

Анкара отчитала украинского посла из-за ударов Киева по турецким судам в Чёрном море

Анкара предупредила Киев о недопустимости ударов по турецким судам в Чёрном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Турция предупредила украинские власти о недопустимости атак на турецкие суда в Чёрном море. Поводом для вызова украинского посла в турецкий МИД стали два инцидента, произошедших 26 и 27 августа, сообщает Anadolu.

По данным агентства, сначала под удар попало судно «Лидер Бордо Мави», принадлежащее турецкой компании. На следующий день была атакована «Лидер Коджатепе», направленная к нему для буксировки.

В ходе встречи турецкая сторона довела до Киева свою позицию и подчеркнула необходимость обеспечивать безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Чёрном море.

«Это была Украина»: Глава крупной турецкой судоходной компании прямо обвинил Киев в пиратстве
«Это была Украина»: Глава крупной турецкой судоходной компании прямо обвинил Киев в пиратстве

ВСУ регулярно наносят удары по коммерческим судам в Чёрном море, в том числе по турецким. Недавно нападению подвергся Ural компании Kalyoncu Denizcilik. Один моряк погиб, ещё восемь пострадали.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar