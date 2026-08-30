Ещё один украинский дрон сбили над Тульской областью

Ещё один украинский беспилотник уничтожили подразделения противовоздушной обороны России над Тульской областью. Пострадавших нет, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ещё один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев.

По его словам, информация о возможных повреждениях пока уточняется. При этом в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее в регионе уже сообщали об уничтожении беспилотников в период действия режима опасности атаки.