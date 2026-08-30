Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 03:06

Ещё один украинский дрон сбили над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Ещё один украинский беспилотник уничтожили подразделения противовоздушной обороны России над Тульской областью. Пострадавших нет, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ещё один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев.

По его словам, информация о возможных повреждениях пока уточняется. При этом в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

В промзоне Киришей возник пожар при атаке 42 БПЛА на Ленобласть
В промзоне Киришей возник пожар при атаке 42 БПЛА на Ленобласть

Ранее в регионе уже сообщали об уничтожении беспилотников в период действия режима опасности атаки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar