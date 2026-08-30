Ещё один украинский дрон сбили над Тульской областью
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Ещё один украинский беспилотник уничтожили подразделения противовоздушной обороны России над Тульской областью. Пострадавших нет, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Ещё один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев.
По его словам, информация о возможных повреждениях пока уточняется. При этом в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее в регионе уже сообщали об уничтожении беспилотников в период действия режима опасности атаки.
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