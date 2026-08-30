Над Тульской областью уничтожили ещё 12 украинских БПЛА
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Силы ПВО уничтожили ещё 12 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА. Таким образом, с начала суток над Тульской областью были сбиты 13 украинских беспилотников. При этом в регионе сохраняется опасность атак дронов.
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