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Регион
30 августа, 04:49

Над Тульской областью уничтожили ещё 12 украинских БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО уничтожили ещё 12 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

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Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА. Таким образом, с начала суток над Тульской областью были сбиты 13 украинских беспилотников. При этом в регионе сохраняется опасность атак дронов.

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Артём Гапоненко
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