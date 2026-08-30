Над Тульской областью уничтожили ещё 12 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили ещё 12 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА. Таким образом, с начала суток над Тульской областью были сбиты 13 украинских беспилотников. При этом в регионе сохраняется опасность атак дронов.