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Регион
30 августа, 05:16

В МИД пообещали эффективный ответ на ядерный разворот Финляндии

МИД: Россия адекватно ответит на изменение ядерной политики Финляндии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия примет ответные меры после отмены Финляндией законодательных ограничений на ввоз и хранение ядерного оружия в определённых оборонных случаях. Об этом директор первого Европейского департамента МИД РФ Артём Студенников заявил в интервью РИА «Новости».

Конкретные решения, по словам дипломата, находятся в компетенции российского Минобороны. Изменившуюся ситуацию Москва будет учитывать при дальнейшем военном планировании.

«Никто не должен сомневаться, что такие меры будут приняты, они будут адекватны угрозам и эффективны», — сказал Студенников.

Представитель МИД также связал рост рисков для Финляндии с её отказом от прежней политики военного неприсоединения и вступлением в НАТО. По его оценке, этот курс не укрепил безопасность страны, а, напротив, сделал её более уязвимой в случае возможного противостояния альянса с Россией.

В июне финские власти утвердили поправки, снимающие прежний полный запрет на ввоз, перевозку и хранение ядерных устройств при определённых условиях, связанных с обороной страны, НАТО и военным сотрудничеством.

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Москва уже предупреждала о последствиях изменения финского законодательства. В июне Life.ru писал, что возможное ядерное оружие в Финляндии будет контролироваться не из Хельсинки. В российском посольстве тогда также обратили внимание на отмену действовавших десятилетиями ограничений.

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Владимир Озеров
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