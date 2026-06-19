Посольство России раскрыло, кто будет контролировать ядерное оружие в Финляндии

Контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии не будет осуществляться из Хельсинки. Об этом заявили в посольстве России, комментируя изменения в финском законодательстве.

«Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки», — отметили в российской дипмиссии в ответ на вопрос РИА «Новости».