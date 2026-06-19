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19 июня, 06:38

Посольство России раскрыло, кто будет контролировать ядерное оружие в Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Контроль за возможным использованием ядерного оружия на территории Финляндии не будет осуществляться из Хельсинки. Об этом заявили в посольстве России, комментируя изменения в финском законодательстве.

«Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки», — отметили в российской дипмиссии в ответ на вопрос РИА «Новости».

Ранее парламент Финляндии одобрил поправки к законодательству, которые отменяют действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Запрет действовал 40 лет. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии.

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Андрей Бражников
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