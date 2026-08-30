Иллюзия пива: Нарколог рассказал, можно ли водить машину после «нулёвки»
Нарколог Сергеев не рекомендует водить машину после безалкогольного пива
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Даже после безалкогольного пива водителям лучше не спешить за руль: несколько бутылок могут повысить содержание этанола до предельно допустимого уровня или выше. Об этом РИА «Новости» рассказал врач высшей категории, нарколог Андрей Сергеев.
Специалист обратил внимание и на характерный запах напитка. Если автомобиль остановит инспектор ГАИ, он может стать поводом для проверки водителя алкотестером.
«Но садиться за руль после употребления безалкогольного пива я не советую», — подчеркнул врач.
По его словам, даже небольшое количество спирта способно ухудшить концентрацию и скорость реакции. Сам напиток при этом позволяет сохранить привычный ритуал употребления пива без выраженного опьянения.
Для людей с алкогольной зависимостью такой вариант также нельзя считать способом отказаться от спиртного, отметил нарколог. Напротив, вкус и привычный ритуал иногда могут стать промежуточным этапом перед возвращением к крепким напиткам.
Ранее Life.ru разбирал, почему даже безалкогольное пиво, квас и кефир способны создать проблемы водителю. Такие напитки могут содержать небольшое количество этанола, поэтому специалисты советовали не отправляться в поездку сразу после их употребления.
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