В Соцфонде подсказали способ увеличить пенсию на 10% за год

Россияне могут увеличить размер будущей пенсии примерно на 10%, если после возникновения права на неё отложат получение выплаты на год и продолжат работать. Об этом рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Такой вариант, по его словам, подойдёт прежде всего людям с хорошей зарплатой, которые могут некоторое время обходиться без страховой выплаты.

«Если у человека хорошая зарплата, и он продолжает работать, обходясь без пенсии, отсрочка увеличит её размер. Примерно на 10% в год и почти на половину за пять лет», — объяснил Чирков ТАСС.

Повысить итоговую сумму можно и за счёт продолжения официальной работы после достижения пенсионного возраста. В этом случае учитываются новые страховые взносы и пенсионные коэффициенты.

Ещё один механизм связан с накопительной частью — её размер зависит от сформированных человеком сбережений и полученного инвестиционного дохода. Сейчас предварительно рассчитать будущую выплату можно через пенсионный калькулятор. Система позволяет оценить текущий размер или задать предполагаемые параметры на следующие годы.

С 1 сентября часть пожилых россиян получит заметную прибавку. Life.ru писал, что у граждан, которым в августе исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое. Вместе с надбавкой за уход ежемесячный прирост составит 10 998,55 рубля.