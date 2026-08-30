В Архангельской области утром 30 августа объявляли об угрозе с воздуха
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В Архангельской области утром 30 августа объявляли опасность атаки беспилотников. Позднее режим угрозы был отменён, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Предупреждение начало действовать в 05:50. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
«Внимание! В воздушном пространстве Архангельской области объявлена опасность БПЛА», — написал Цыбульский.
На время действия режима также допускались ограничения в работе мобильного интернета. В 08:07 губернатор сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. О сбитых БПЛА информации нет.
Ранее Life.ru писал о массированной атаке беспилотников на Ленинградскую область. За время налёта силы ПВО уничтожили там 62 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. После отражения атаки в регионе объявили отбой опасности беспилотников.
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