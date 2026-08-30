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Регион
30 августа, 05:35

В Архангельской области утром 30 августа объявляли об угрозе с воздуха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

В Архангельской области утром 30 августа объявляли опасность атаки беспилотников. Позднее режим угрозы был отменён, сообщил губернатор Александр Цыбульский.

Предупреждение начало действовать в 05:50. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«Внимание! В воздушном пространстве Архангельской области объявлена опасность БПЛА», — написал Цыбульский.

На время действия режима также допускались ограничения в работе мобильного интернета. В 08:07 губернатор сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. О сбитых БПЛА информации нет.

Над Тульской областью уничтожили ещё 12 украинских БПЛА
Над Тульской областью уничтожили ещё 12 украинских БПЛА

Ранее Life.ru писал о массированной атаке беспилотников на Ленинградскую область. За время налёта силы ПВО уничтожили там 62 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. После отражения атаки в регионе объявили отбой опасности беспилотников.

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Андрей Бражников
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