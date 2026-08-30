30,6 млрд тонн под землёй: где находится крупнейшее месторождение угля в России

Крупнейшее в России месторождение угля находится в Красноярском крае. Запасы Абанского месторождения оцениваются в 30,6 млрд тонн, сообщили в Минприроды РФ.

В прошлом году геологи открыли в стране ещё пять месторождений и участков с запасами угля. Самым крупным из них стало Сибирское Восточное в Кемеровской области — на государственный баланс поставили 280 млн тонн.

Ещё одно открытие в Кузбассе — участок Нарыкский Южный с 57,4 млн тонн. В Якутии запасы участка Харбалах № 2 оценили в 30,4 млн тонн, а в Забайкалье Малютки-2 — в 2,3 млн.

Новые угольные запасы обнаружили и в самом Красноярском крае. Речь идёт об участке Лемберовский 1 Нижнелемберовского месторождения, где насчитывается 62,8 млн тонн. В 2026 году крупных новых месторождений угля на государственный баланс пока не поставили, уточнили в Минприроды на запрос РИА «Новости».

Данные ведомства опубликованы в День шахтёра, который в этом году отмечается 30 августа. Профессиональный праздник традиционно приходится на последнее воскресенье месяца. Угольная отрасль остаётся одной из главных для целого ряда российских регионов. В Кузбассе отраслевой ориентир зарплат сейчас составляет около 117 тыс. рублей в месяц, а на отдельных вахтовых предприятиях Дальнего Востока специалистам предлагают более 200–280 тыс. рублей. Life.ru разбирался, сколько зарабатывают шахтёры в России и от чего зависит их доход.