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30 августа, 05:56

Неизвестный открыл стрельбу на ночном рейве в Швейцарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sibrapid

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sibrapid

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы на массовом мероприятии в швейцарском городе Арау. О происшествии сообщила кантональная полиция Аргау, её данные также приводит Blick.

Инцидент произошёл глубокой ночью на территории местного ипподрома, где проходил рейв. Правоохранители подтвердили несколько выстрелов в районе большого скопления людей.

После случившегося территорию оцепили. На месте работают многочисленные экипажи полиции, машины скорой помощи и пожарные. Точное количество пострадавших и тяжесть их состояния пока не называются. Также неизвестно, задержан ли стрелявший. Полиция продолжает масштабную операцию и выясняет обстоятельства произошедшего.

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Крупное вооружённое нападение этим летом произошло и в Германии. 29 июня Life.ru сообщал о стрельбе в городе Штаде, в результате которой погибли несколько человек. На месте тогда также проводилась масштабная операция силовиков.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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