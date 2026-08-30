Неизвестный открыл стрельбу на ночном рейве в Швейцарии

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы на массовом мероприятии в швейцарском городе Арау. О происшествии сообщила кантональная полиция Аргау, её данные также приводит Blick.

Инцидент произошёл глубокой ночью на территории местного ипподрома, где проходил рейв. Правоохранители подтвердили несколько выстрелов в районе большого скопления людей.

После случившегося территорию оцепили. На месте работают многочисленные экипажи полиции, машины скорой помощи и пожарные. Точное количество пострадавших и тяжесть их состояния пока не называются. Также неизвестно, задержан ли стрелявший. Полиция продолжает масштабную операцию и выясняет обстоятельства произошедшего.

Крупное вооружённое нападение этим летом произошло и в Германии. 29 июня Life.ru сообщал о стрельбе в городе Штаде, в результате которой погибли несколько человек. На месте тогда также проводилась масштабная операция силовиков.