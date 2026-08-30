Путин тепло поздравил Лукашенко с днём рождения
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днём рождения. Он отметил многолетнюю работу главы Белоруссии и его вклад в социально-экономическое развитие республики, а также защиту её интересов на международной арене.
Отдельно Путин подчеркнул роль Лукашенко в укреплении отношений между Москвой и Минском и развитии Союзного государства. Он также заявил, что лидеры двух стран продолжат товарищеское общение и совместную работу по развитию российско-белорусского сотрудничества и интеграционных процессов.
«Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами», — говорится в поздравлении российского президента.
В завершение глава государства пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Накануне Путин и Лукашенко провели встречу в Ново-Огарёве. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, а после официальной части переговоров президенты планировали продолжить общение в неформальной обстановке.
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