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30 августа, 06:15

Путин тепло поздравил Лукашенко с днём рождения

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днём рождения. Он отметил многолетнюю работу главы Белоруссии и его вклад в социально-экономическое развитие республики, а также защиту её интересов на международной арене.

Отдельно Путин подчеркнул роль Лукашенко в укреплении отношений между Москвой и Минском и развитии Союзного государства. Он также заявил, что лидеры двух стран продолжат товарищеское общение и совместную работу по развитию российско-белорусского сотрудничества и интеграционных процессов.

«Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами», — говорится в поздравлении российского президента.

В завершение глава государства пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Лукашенко завершил рабочий визит в Россию после двух дней переговоров
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию после двух дней переговоров

Накануне Путин и Лукашенко провели встречу в Ново-Огарёве. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, а после официальной части переговоров президенты планировали продолжить общение в неформальной обстановке.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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