Путин тепло поздравил Лукашенко с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днём рождения. Он отметил многолетнюю работу главы Белоруссии и его вклад в социально-экономическое развитие республики, а также защиту её интересов на международной арене.

Отдельно Путин подчеркнул роль Лукашенко в укреплении отношений между Москвой и Минском и развитии Союзного государства. Он также заявил, что лидеры двух стран продолжат товарищеское общение и совместную работу по развитию российско-белорусского сотрудничества и интеграционных процессов.

«Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами», — говорится в поздравлении российского президента.

В завершение глава государства пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Накануне Путин и Лукашенко провели встречу в Ново-Огарёве. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, а после официальной части переговоров президенты планировали продолжить общение в неформальной обстановке.