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Регион
30 августа, 06:32

Обломки 19 дронов повредили дома и машины в Смоленской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Смоленской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

При падении обломков одного из аппаратов в Вязьме выбило стёкла в многоквартирном доме и нескольких частных зданиях. Осколками также посекло несколько гражданских автомобилей.

Несмотря на атаку, работа объектов инфраструктуры в области не нарушена. Анохин призвал жителей не приближаться к обнаруженным частям беспилотников. При обнаружении фрагментов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

За 12 часов воздушной тревоги над Россией перехватили 494 украинских БПЛА
За 12 часов воздушной тревоги над Россией перехватили 494 украинских БПЛА

Ночью 30 августа массированная атака пришлась и на Ленинградскую область, где [ПВО уничтожила 62 БПЛА. После отражения налёта в регионе объявили отбой опасности беспилотников.

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Андрей Бражников
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