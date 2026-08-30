Обломки 19 дронов повредили дома и машины в Смоленской области

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Смоленской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

При падении обломков одного из аппаратов в Вязьме выбило стёкла в многоквартирном доме и нескольких частных зданиях. Осколками также посекло несколько гражданских автомобилей.

Несмотря на атаку, работа объектов инфраструктуры в области не нарушена. Анохин призвал жителей не приближаться к обнаруженным частям беспилотников. При обнаружении фрагментов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Ночью 30 августа массированная атака пришлась и на Ленинградскую область, где [ПВО уничтожила 62 БПЛА. После отражения налёта в регионе объявили отбой опасности беспилотников.