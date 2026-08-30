Названы регионы России с самыми высокими пенсиями
Чукотка и Ненецкий округ стали лидерами по размеру средних пенсий в России
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В июле 2026 года самые большие пенсии в России получали жители Чукотки, Ненецкого округа, Магаданской области, Камчатки и Ханты-Мансийского округа. Это следует из отчёта Социального фонда России, который изучило РИА «Новости».
На 1 июля средняя пенсия составляла:
- на Чукотке — 42 213 рублей;
- в Ненецком округе — 38 810 рублей;
- в Магаданской области — 37 607 рублей;
- на Камчатке — 37 575 рублей;
- в Ханты-Мансийском округе — 37 098 рублей.
Для сравнения: в среднем по стране пенсии (и у работающих, и у неработающих пенсионеров) в июле 2026 года были на уровне 25 401 рубля. А годом ранее, в июле 2025-го, этот показатель составлял 23 456 рублей.
Ранее уже сообщалось, что в 2027 году страховые пенсии в России собираются повышать в два этапа: сначала 1 февраля, а потом 1 апреля. Первая прибавка будет зависеть от того, какой будет официальная инфляция по итогам 2026 года. А в апреле пенсии доиндексируют — уже с учётом того, сколько денег будет в бюджете Социального фонда. Точные проценты назовут только после того, как закончится 2026 год.
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