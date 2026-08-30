Названы регионы России с самыми высокими пенсиями

Для сравнения: в среднем по стране пенсии (и у работающих, и у неработающих пенсионеров) в июле 2026 года были на уровне 25 401 рубля. А годом ранее, в июле 2025-го, этот показатель составлял 23 456 рублей.

Ранее уже сообщалось, что в 2027 году страховые пенсии в России собираются повышать в два этапа: сначала 1 февраля, а потом 1 апреля. Первая прибавка будет зависеть от того, какой будет официальная инфляция по итогам 2026 года. А в апреле пенсии доиндексируют — уже с учётом того, сколько денег будет в бюджете Социального фонда. Точные проценты назовут только после того, как закончится 2026 год.