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30 августа, 07:02

В Ахтубинске третий день продолжают охлаждать загоревшуюся цистерну с газом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ахтубинске продолжают охлаждать цистерну со сжиженным газом, которая загорелась в четверг. Специалисты принимают все меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава муниципалитета Александр Сиваков.

«Специалисты проводят охлаждение цистерны — эта мера необходима для предотвращения возможных осложнений и дальнейшей эскалации ситуации», — написал Сиваков.

Пожар пока не потушен, на месте работают одна машина и два сотрудника пожарной службы, за обстановкой следят круглосуточно.

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Ранее глава Ахтубинска Александр Сиваков сообщил, что людей начали вывозить из-за пожара рядом с железнодорожной станцией. Там, по данным местного МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Жителей вывозят на автобусах. Движение машин в районе станции «Владимировка» временно перекрыли.

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Наталья Афонина
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