Жителей Ахтубинска эвакуируют в ПВР из-за пожара у железнодорожной станции

Глава Ахтубинска Астраханской области Александр Сиваков доложил об эвакуации граждан, проводимой из-за пожара у железнодорожной станции, где, по данным регионального МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом.

«Важное сообщение от администрации муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск» Ахтубинского муниципального района Астраханской области! Сообщаем, что в настоящий момент проводится эвакуация граждан в пункт временного размещения по адресу: ДК Речников», — написал Сиваков в «Максе».

Людей вывозят автобусами. В связи с этим временно прекращено движение транспорта вблизи железнодорожной станции «Владимировка».