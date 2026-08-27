Жителей Ахтубинска эвакуируют в ПВР из-за пожара у железнодорожной станции
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Глава Ахтубинска Астраханской области Александр Сиваков доложил об эвакуации граждан, проводимой из-за пожара у железнодорожной станции, где, по данным регионального МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом.
«Важное сообщение от администрации муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск» Ахтубинского муниципального района Астраханской области! Сообщаем, что в настоящий момент проводится эвакуация граждан в пункт временного размещения по адресу: ДК Речников», — написал Сиваков в «Максе».
Людей вывозят автобусами. В связи с этим временно прекращено движение транспорта вблизи железнодорожной станции «Владимировка».
Ранее на площадке Амурского ГХК завершилась спасательная операция. Официально подтверждена гибель 15 человек: один из них был гражданином России, остальные 14 — иностранные специалисты. Пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК. После происшествия на Амурском газохимическом комплексе следственные органы возбудили уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины пожара.
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