Пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой локализовали

Пожар на территории заповедника «Утриш» удалось локализовать 27 августа в 14:24. Спасатели продолжают работу на пройденной огнём территории, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Видео © МАХ/Светлана Маслова | Глава города-курорта Анапа

Благодаря привлечению авиации и работе наземных групп к 14:00 площадь очагового тления сократилась более чем втрое — с одного до 0,3 гектара. Спустя 24 минуты пожар был локализован. Сейчас специалисты проводят окарауливание территории: осматривают участки, где прошёл огонь, и дополнительно проливают отдельные очаги, чтобы исключить повторное возгорание.

Работы продолжатся до полной ликвидации пожара. Власти ожидают от спасателей соответствующее подтверждение после завершения проливки и контроля территории.

Пожар в «Утрише» за несколько дней успел охватить значительную территорию. 26 августа площадь, пройденная огнём, достигала около 70 гектаров, а активное горение сохранялось примерно на 15 гектарах. Из-за сложной обстановки в заповеднике ввели режим ЧС. Тушение осложняли сильный ветер, горный рельеф и труднодоступность отдельных участков: в один из дней на месте работали 119 человек и 30 единиц техники.