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30 августа, 07:22

Учёные бьют тревогу из-за исчезновения «сухарницы», «кулаги» и «поскони»

Учёный Шушарина: Из речи жителей Курганской области исчезает слово «кулага»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Ci

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Ci

Из речи жителей Курганской области постепенно исчезают диалектизмы, обозначающие предметы, блюда и другие реалии, которых почти не осталось в современной жизни, рассказала доцент кафедры русского языка, литературы и массовых коммуникаций КГУ Ирина Шушарина.

По её словам, курганцы всё реже употребляют такие слова, как «кулага» — кисло-сладкий напиток из муки с солодом, «сухарница» — похлёбка из сухарей с квасом, «пресница» — местное название прялки, а также «посконь» — грубая ткань.

Главная причина изменений — исчезновение самих предметов и традиций. Вместе с ними постепенно уходят и местные названия, объяснила собеседница URA.ru.

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Кстати, некоторые привычные слова могут исчезнуть из русского языка уже через десять лет. Лексика постоянно меняется вместе с жизнью людей, поэтому названия утративших актуальность предметов и явлений постепенно превращаются в архаизмы.

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Борис Эльфанд
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