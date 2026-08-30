Учёные бьют тревогу из-за исчезновения «сухарницы», «кулаги» и «поскони»

Из речи жителей Курганской области постепенно исчезают диалектизмы, обозначающие предметы, блюда и другие реалии, которых почти не осталось в современной жизни, рассказала доцент кафедры русского языка, литературы и массовых коммуникаций КГУ Ирина Шушарина.

По её словам, курганцы всё реже употребляют такие слова, как «кулага» — кисло-сладкий напиток из муки с солодом, «сухарница» — похлёбка из сухарей с квасом, «пресница» — местное название прялки, а также «посконь» — грубая ткань.

Главная причина изменений — исчезновение самих предметов и традиций. Вместе с ними постепенно уходят и местные названия, объяснила собеседница URA.ru.

Кстати, некоторые привычные слова могут исчезнуть из русского языка уже через десять лет. Лексика постоянно меняется вместе с жизнью людей, поэтому названия утративших актуальность предметов и явлений постепенно превращаются в архаизмы.