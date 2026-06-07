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7 июня, 02:00

Язык тревожной эпохи: Как неологизмы последних лет вошли в повседневную речь россиян

Филолог Иванова: Исторические события последних лет изменили речь россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Русский язык постоянно меняется, а значимые исторические события нередко ускоряют этот процесс. Некоторые слова и аббревиатуры всего за несколько лет переходят из разряда новых терминов в повседневный лексикон миллионов людей. О том, какие языковые изменения стали наиболее заметными в последние годы, Life.ru рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН Валерия Иванова.

«В 2022 году появились новые слова, которые меньше чем за пять лет перешли из неологизмов в повседневный лексикон. Большинство из них связаны со специальной военной операцией — например, СВО и БПЛА. Из десяти самых популярных новостей дня в нескольких наверняка встретятся эти аббревиатуры», — отмечает Иванова.

По словам филолога, многие слова и устойчивые выражения существовали в русском языке и раньше, однако после 2022 года стали значительно чаще использоваться в публичном пространстве. Среди них — «фейк», «мошенник», «бот», «специальная операция», «ПВО» (противовоздушная оборона).

Некоторые слова при этом изменили оттенки значения или получили новые ассоциации. Так, если раньше слово «фейк» чаще связывали с поддельными товарами известных брендов, то сегодня под ним обычно понимают ложную или искажённую информацию. Слово «мошенник» всё чаще употребляется в сочетании «телефонный мошенник», а «бот» стал самостоятельной языковой единицей, хотя прежде чаще воспринимался как часть более сложных слов.

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Отдельно эксперт обратила внимание на изменения в онлайн-коммуникации. По её словам, современные алгоритмы и системы модерации позволяют автоматически блокировать комментарии с прямыми угрозами и оскорблениями, благодаря чему уровень открытой агрессии в публичных обсуждениях может снижаться.

При этом распознавать более сложные формы негативной коммуникации — сарказм, скрытую агрессию, недосказанность, оценочные суждения и метафоры — автоматическим системам по-прежнему непросто. Для такой оценки зачастую требуется участие специалистов, подчеркнула Иванова.

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Ранее Life.ru писал, что выпускникам, сдающим ЕГЭ по русскому языку, не стоит использовать в сочинениях слова вроде «кринж» и другие жаргонизмы. Как пояснила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. Герцена Наталия Козловская, подобная лексика считается разговорной и может негативно повлиять на оценку экзаменационной работы.

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Елизавета Студеникина
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