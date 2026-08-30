Российский айтишник с семьёй застрял в Египте почти на год из-за жуткой болезни

Российский айтишник почти год не может вернуться с семьёй из Египта из-за проблем со здоровьем и исчерпанных накоплений. У 30-летнего Михаила перестало работать потоотделение, а точную причину этого состояния врачи пока не установили, сообщает SHOT.

Мужчина приехал в Хургаду вместе с женой и детьми. По его словам, невозможность нормально охлаждать организм в жарком климате привела к ежедневным предобморочным состояниям, а пульс временами поднимался до 200 ударов в минуту. Недавно самочувствие ухудшилось из-за кишечной инфекции и сильного обезвоживания.

На обследования в Каире семья потратила около $8 тысяч накоплений, однако диагноз так и не удалось установить. Чтобы переносить жару, Михаил практически не выходит на улицу и регулярно обливается водой. Из-за ухудшения состояния он также лишился возможности работать.

За время вынужденного пребывания семья почти на год просрочила египетские визы. Теперь для возвращения в Россию им необходимы средства не только на авиабилеты, но и на штрафы за нарушение миграционных правил. Продолжить обследование мужчина рассчитывает уже на родине.

Опасные заболевания после поездок в жаркие страны фиксировались у россиян и ранее. Так, Life.ru рассказывал о туристе, попавшем в реанимацию с малярией после отдыха на Занзибаре. Сначала его состояние приняли за последствия перегрева, однако позднее врачи диагностировали инфекцию.