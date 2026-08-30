Группа Demo оказалась в ловушке на Ямале: небо в дыму, концерты под вопросом

Группа Demo не может вылететь с Ямала из-за сильных лесных пожаров — теперь под вопросом их дальнейшие концерты. Накануне музыканты отыграли на Дне города в Губкинском, а сегодня должны были вернуться в Москву и сразу же лететь на гастроли в Хабаровск.

Группа Demo застряла на Ямале из-за пожаров. Видео © Telegram / ДЕМО/DEMO

При этом Новый Уренгой снова затянуло дымом от пожаров, самолёты не могут сесть из-за плохой видимости, рейсы в аэропорту сильно задерживаются. Немного повезло группе «Город 312» — они выступали там же, и их самолёт всё-таки сел в Новом Уренгое, правда, с опозданием примерно на час.

Пожары на Ямале не утихают уже несколько недель. Недавно из-за густого дыма самолёты из Москвы и Уфы не могли приземлиться и уходили на запасные аэродромы. Сейчас город снова накрыло смогом, видимость почти нулевая. К утру 30 августа ситуация с огнём постепенно улучшается, но в регионе всё ещё горят 90 лесных пожаров, огонь охватил почти 275 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Цимлянском районе Ростовской области разросся почти до 170 гектаров. Огонь тушат спасатели, работники лесного хозяйства и добровольцы. Всего на борьбу с пожаром бросили больше 100 человек и 45 машин. Возгорание началось в Лозновском лесу 28 августа. Сначала площадь пожара оценивали примерно в 120 гектаров, но к вечеру она выросла ещё на 50 гектаров.