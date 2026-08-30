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30 августа, 07:34

Группа Demo оказалась в ловушке на Ямале: небо в дыму, концерты под вопросом

Группа Demo застряла на Ямале из-за лесных пожаров, их гастроли под угрозой

Группа Demo не может вылететь с Ямала из-за сильных лесных пожаров — теперь под вопросом их дальнейшие концерты. Накануне музыканты отыграли на Дне города в Губкинском, а сегодня должны были вернуться в Москву и сразу же лететь на гастроли в Хабаровск.

Группа Demo застряла на Ямале из-за пожаров. Видео © Telegram / ДЕМО/DEMO

При этом Новый Уренгой снова затянуло дымом от пожаров, самолёты не могут сесть из-за плохой видимости, рейсы в аэропорту сильно задерживаются. Немного повезло группе «Город 312» — они выступали там же, и их самолёт всё-таки сел в Новом Уренгое, правда, с опозданием примерно на час.

Пожары на Ямале не утихают уже несколько недель. Недавно из-за густого дыма самолёты из Москвы и Уфы не могли приземлиться и уходили на запасные аэродромы. Сейчас город снова накрыло смогом, видимость почти нулевая. К утру 30 августа ситуация с огнём постепенно улучшается, но в регионе всё ещё горят 90 лесных пожаров, огонь охватил почти 275 тысяч гектаров.

Ландшафтный пожар под Бахчисараем охватил 40 гектаров
Ландшафтный пожар под Бахчисараем охватил 40 гектаров

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Цимлянском районе Ростовской области разросся почти до 170 гектаров. Огонь тушат спасатели, работники лесного хозяйства и добровольцы. Всего на борьбу с пожаром бросили больше 100 человек и 45 машин. Возгорание началось в Лозновском лесу 28 августа. Сначала площадь пожара оценивали примерно в 120 гектаров, но к вечеру она выросла ещё на 50 гектаров.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / ДЕМО/DEMO

Наталья Афонина
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