Министр просвещения России назвал норму часов работы учителей

Норма преподавательской нагрузки школьного учителя за одну ставку составляет 18 часов в неделю. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Речь идёт именно о времени проведения занятий, на основании которого рассчитывается зарплата, а не обо всей продолжительности рабочей недели педагога.

«Учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности», — отметил Кравцов.

Объём часов устанавливает образовательная организация с учётом должности и специальности сотрудника. Фактическая нагрузка может быть выше или ниже одной ставки по соглашению между педагогом и работодателем.

Также Кравцов сообщал, что к началу нового учебного года потребность российских школ в учителях оказалась ниже, чем годом ранее. Доля вакансий по этой специальности уменьшилась до 1,1%.