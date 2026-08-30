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30 августа, 07:45

Министр просвещения России назвал норму часов работы учителей

Кравцов: Норма работы учителей составляет 18 часов в неделю за одну ставку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Норма преподавательской нагрузки школьного учителя за одну ставку составляет 18 часов в неделю. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Речь идёт именно о времени проведения занятий, на основании которого рассчитывается зарплата, а не обо всей продолжительности рабочей недели педагога.

«Учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности», — отметил Кравцов.

Объём часов устанавливает образовательная организация с учётом должности и специальности сотрудника. Фактическая нагрузка может быть выше или ниже одной ставки по соглашению между педагогом и работодателем.

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Также Кравцов сообщал, что к началу нового учебного года потребность российских школ в учителях оказалась ниже, чем годом ранее. Доля вакансий по этой специальности уменьшилась до 1,1%.

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Татьяна Миссуми
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