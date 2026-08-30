Тревогу из-за дронов и ракет ВСУ объявляли в пяти регионах России с начала суток

Режимы ракетной и беспилотной опасности вводились в пяти российских регионах с полуночи до семи утра 30 августа. Об этом свидетельствуют объявления местных управлений МЧС и оперштабов.

Предупреждения о возможном ракетном ударе действовали в Орловской, Тульской и Ростовской областях. Об угрозе атаки БПЛА жителей оповещали в Воронежской и Ленинградской областях. По состоянию на 07:40 мск тревога сохранялась в Воронежской, Ростовской и Тульской областях. В Ленобласти к этому времени объявили отбой.

За время налёта российские силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 62 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. После отражения атаки ограничения на работу аэропорта Пулково сняли.