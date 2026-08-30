Тревогу из-за дронов и ракет ВСУ объявляли в пяти регионах России с начала суток
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Режимы ракетной и беспилотной опасности вводились в пяти российских регионах с полуночи до семи утра 30 августа. Об этом свидетельствуют объявления местных управлений МЧС и оперштабов.
Предупреждения о возможном ракетном ударе действовали в Орловской, Тульской и Ростовской областях. Об угрозе атаки БПЛА жителей оповещали в Воронежской и Ленинградской областях. По состоянию на 07:40 мск тревога сохранялась в Воронежской, Ростовской и Тульской областях. В Ленобласти к этому времени объявили отбой.
За время налёта российские силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 62 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. После отражения атаки ограничения на работу аэропорта Пулково сняли.
Накануне сообщалось, что две женщины-фельдшера получили осколочные ранения после атаки FPV-дрона на автомобиль скорой помощи в посёлке Октябрьский Белгородского округа.
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