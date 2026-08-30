Пожар на территории механического завода в Павловском Посаде потушен

Пожар на территории механического завода в Павловском Посаде полностью ликвидирован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, огонь охватил складской комплекс на улице Каляева в Павловском Посаде. Горели коробки с моторным маслом, затем пламя перекинулось на фасад здания. Возгорание локализовали на площади 1,4 тысячи квадратных метров. В тушении участвовали около 30 специалистов и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.