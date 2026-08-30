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30 августа, 07:54

Пожар на территории механического завода в Павловском Посаде потушен

Обложка © Max / МЧС России

Обложка © Max / МЧС России

Пожар на территории механического завода в Павловском Посаде полностью ликвидирован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар. Видео © Max / МЧС России

«Пожар полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается», — заявили в министерстве.

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Напомним, огонь охватил складской комплекс на улице Каляева в Павловском Посаде. Горели коробки с моторным маслом, затем пламя перекинулось на фасад здания. Возгорание локализовали на площади 1,4 тысячи квадратных метров. В тушении участвовали около 30 специалистов и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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Татьяна Миссуми
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