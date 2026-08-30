Глава парламента Запорожской области Виктор Емельяненко жёстко раскритиковал визит Владимира Зеленского в подконтрольный украинским войскам город Запорожье. Он назвал это спектаклем и гастролями «просроченного президента».

«Очередные попытки Зеленского обозначить своё присутствие в городе Запорожье — спектакль и гастроли просроченного президента. Эти визиты — не забота о людях, а лишь попытка создать «картинку» для западных кураторов: пустые обещания, дежурные фразы перед камерами», — сказал Емельяненко РИА «Новости».

Он подчеркнул, что жители Запорожья видят за этими поездками только цинизм.

«В народе это воспринимается как издевательство. Ненависть — вот то чувство, которое сегодня доминирует в сердцах многих запорожцев по отношению к тем, кто привел Уёаину к краху», — сказал глава заксобрания.

По его словам, Зеленскому пора понять, что Запорожье — это не декорации для постановок, а живые люди. А все эти визиты — лишь агония режима, который уже давно потерял связь с реальностью и доверие тех, кого раньше называл своими гражданами.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали уже высказывал мнение, что Владимир Зеленский потерял законную власть, потому что срок его полномочий истёк, а новых выборов не проводили. По его словам, киевское руководство держится у власти, хотя народ за него не голосовал. Журналист назвал эту систему террористической и допустил, что против неё можно бороться даже с помощью силы.