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Регион
30 августа, 08:21

Сборная России завоевала золото на ЧМ по современному пятиборью

Егор Громадский. Обложка © Telegram / Пулемёт Дегтярёва

Егор Громадский. Обложка © Telegram / Пулемёт Дегтярёва

Сборная России завоевала золото командного первенства чемпионата мира по современному пятиборью в китайском Гуйяне. Итоговые результаты опубликованы Международным союзом современного пятиборья (UIPM).

Егор Громадский, Андрей Бобров и Пётр Борщёв в сумме заработали 4693 очка. Борьба за первое место получилась крайне плотной: команда Египта уступила россиянам всего шесть баллов, набрав 4687. Бронза досталась Франции с результатом 4482.

Громадский пополнил медальную копилку России и в личном турнире. Пятиборец набрал 1581 балл и стал серебряным призёром мирового первенства.

Победу в индивидуальном зачёте одержал спортсмен из Чехии Матей Лукеш, опередивший россиянина на пять баллов.

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Россияне успешно начали чемпионат мира ещё в первый день соревнований. 24 августа Life.ru рассказывал, что россиянки Виктория Сазонова и Яна Соловьёва выиграли серебряные медали в женской эстафете. Эти награды стали первыми для российской сборной на нынешнем мировом первенстве.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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