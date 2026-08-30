Российские войска установили контроль над населёнными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 30 августа.

Новые рубежи заняли подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий. За сутки российские военные также нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах пяти населённых пунктов Сумской области и шести — Харьковской.

По данным Минобороны, противник потерял более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. Кроме того, были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны сообщало, что за неделю российские войска взяли под контроль семь населённых пунктов. На Сумском направлении подразделения «Севера» заняли Перше Травня и Писаревку.