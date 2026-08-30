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30 августа, 08:07

«Север» взял под контроль Великий Прикол и Садки

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Российские войска установили контроль над населёнными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 30 августа.

Новые рубежи заняли подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий. За сутки российские военные также нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах пяти населённых пунктов Сумской области и шести — Харьковской.

По данным Минобороны, противник потерял более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. Кроме того, были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.

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Ранее Минобороны сообщало, что за неделю российские войска взяли под контроль семь населённых пунктов. На Сумском направлении подразделения «Севера» заняли Перше Травня и Писаревку.

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Андрей Бражников
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