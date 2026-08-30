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Регион
30 августа, 08:27

Российский эталон времени стал самым точным в мире

Минпромторг заявил о мировом лидерстве России в точности эталонов времени

Обложка © freepik / jcomp

Обложка © freepik / jcomp

Россия вносит самый большой вклад в формирование международного эталона времени, опережая США и Китай. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

«Здесь достаточно широкий перечень, но в первую очередь — это время. Вклад России в формирование эталона времени в настоящее время самый большой», — рассказал он.

К числу наиболее точных отечественных разработок замминистра также отнёс эталоны частоты и освещённости. Они используются для проверки измерительного оборудования и обеспечения единообразия показаний приборов.

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Ранее Life.ru писал, что Москва, Санкт-Петербург и Казань заняли первые три места среди российских городов по числу студентов. Следом в десятке крупнейших студенческих центров расположились Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Воронеж. Также в рейтинг вошли Уфа, Краснодар и Нижний Новгород.

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Татьяна Миссуми
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