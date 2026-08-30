«67, пап»: Школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей с мемной подписью

Российский школьник перевёл родителю 4,6 млн рублей, сопроводив платёж подписью «67». Это оказался крупнейший перевод от ребёнка взрослому за первое полугодие 2026 года, сообщает РБК со ссылкой на обезличенные данные транзакций.

В обратном направлении рекорд составил 2,1 млн рублей. Родитель снабдил перевод ребёнку ироничной пометкой «карманные расходы».

Исследование также показало, что мамы отправляют детям деньги примерно вдвое чаще отцов, а средняя сумма у них на 40% выше — 5125 против 3575 рублей.

Финансовая активность семей заметно зависит от школьного календаря. В конце мая число переводов растёт на фоне завершения учебного года, а новый всплеск приходится на 1 сентября. В 2024 году в День знаний родители перечисляли детям деньги на 24% чаще обычного.

Самой крупной статьёй расходов школьников стали супермаркеты — на них приходится 42% трат. Следом идёт фастфуд.

Финансовые привычки особенно важны перед началом самостоятельной жизни. В июне Life.ru рассказывал о пяти денежных уроках, которые стоит дать подростку, включая умение планировать бюджет и самостоятельно отвечать за неудачные траты.