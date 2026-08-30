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30 августа, 09:03

Глав оружейных компаний Британии пугают «волной покушений» после жёстких заявлений России

DM: Глав оружейных компаний Британии предупредили об «угрозе покушений» РФ

Обложка © freepik / vwalakte

Обложка © freepik / vwalakte

Руководителей оборонных предприятий Великобритании, поставляющих оружие Украине, предупредили о якобы возможной угрозе покушений со стороны российских спецслужб. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, закрытая встреча высокопоставленных чиновников и представителей военной промышленности состоялась ещё в начале лета. Участникам рекомендовали усилить меры безопасности.

В зоне повышенного риска британские власти видят компании, связанные с выпуском и отправкой Киеву оружия и беспилотников. Daily Mail упоминает Ukrspecsystems, BAE Systems, Callen-Lenz и производителя крылатых ракет Storm Shadow — концерн MBDA.

Какие именно сведения стали основанием для предупреждения, газета не уточняет. Официальных заявлений британских правоохранительных органов также не приводится.

Одним из поводов для усиления охраны стали сообщения о якобы предотвращённых покушениях на руководителей немецких военных предприятий. Британские власти опасаются, что подобные риски могут распространяться и на местных производителей вооружений.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия предупредила о возможных ударах по британским военным объектам в ответ на применение поставленного Лондоном оружия против российской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что целями могут стать объекты и техника Соединённого Королевства на Украине и за её пределами.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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