Глав оружейных компаний Британии пугают «волной покушений» после жёстких заявлений России
DM: Глав оружейных компаний Британии предупредили об «угрозе покушений» РФ
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Руководителей оборонных предприятий Великобритании, поставляющих оружие Украине, предупредили о якобы возможной угрозе покушений со стороны российских спецслужб. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным издания, закрытая встреча высокопоставленных чиновников и представителей военной промышленности состоялась ещё в начале лета. Участникам рекомендовали усилить меры безопасности.
В зоне повышенного риска британские власти видят компании, связанные с выпуском и отправкой Киеву оружия и беспилотников. Daily Mail упоминает Ukrspecsystems, BAE Systems, Callen-Lenz и производителя крылатых ракет Storm Shadow — концерн MBDA.
Какие именно сведения стали основанием для предупреждения, газета не уточняет. Официальных заявлений британских правоохранительных органов также не приводится.
Одним из поводов для усиления охраны стали сообщения о якобы предотвращённых покушениях на руководителей немецких военных предприятий. Британские власти опасаются, что подобные риски могут распространяться и на местных производителей вооружений.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия предупредила о возможных ударах по британским военным объектам в ответ на применение поставленного Лондоном оружия против российской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что целями могут стать объекты и техника Соединённого Королевства на Украине и за её пределами.
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