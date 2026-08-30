В Петербург придут дожди и похолодание 30 августа

В воскресенье, 30 августа, циклон принесёт в Санкт-Петербург дожди и похолодание до +16…+18 градусов, спрогнозировал синоптик Михаил Леус. По его словам, температура окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

В Ленинградской области воздух прогреется до +16…+21 градуса. Юго-восточный ветер составит 3–8 м/с, а атмосферное давление продолжит снижаться и опустится до 757 мм ртутного столба.

В начале недели кратковременные дожди сохранятся. В понедельник днём возможна гроза, однако станет теплее — до +20…+22 градусов, отметил собеседник телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, 1 сентября в Петербурге будет прохладнее и пасмурнее, чем в Москве. В Северной столице ожидается вероятность небольшого дождя, а в целом погода на северо-западе в начале осени останется переменчивой из-за влияния атлантических циклонов.