Плакать будет даже небо: 1 сентября погода в Москве синхронизируется с настроением школьников

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29 августа, 11:00

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Синоптик Ильин: 1 сентября в Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День знаний в Москве и Подмосковье окажется по-летнему тёплым: 1 сентября воздух прогреется до +22…+27 градусов, рассказал синоптик Александр Ильин. Однако, по его словам, днём местами возможен дождь.

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Потепление начнётся ещё в последний день лета. 31 августа температура поднимется до +25 градусов, при этом пройдут небольшие дожди и сохранится переменная облачность.

«Ночь 1 сентября пройдёт без осадков, ожидается +12…17 градусов. Днём возможен небольшой дождь, температура составит +22…27 градусов. Ветер слабый», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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К слову, начало сентября в Центральной России ожидается тёплым, без резкого перехода к осеннему холоду. В первые дни месяца дневная температура в ряде регионов останется выше климатической нормы, хотя локальные дожди исключать нельзя.

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Борис Эльфанд
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