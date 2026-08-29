Плакать будет даже небо: 1 сентября погода в Москве синхронизируется с настроением школьников

День знаний в Москве и Подмосковье окажется по-летнему тёплым: 1 сентября воздух прогреется до +22…+27 градусов, рассказал синоптик Александр Ильин. Однако, по его словам, днём местами возможен дождь.

Потепление начнётся ещё в последний день лета. 31 августа температура поднимется до +25 градусов, при этом пройдут небольшие дожди и сохранится переменная облачность.

«Ночь 1 сентября пройдёт без осадков, ожидается +12…17 градусов. Днём возможен небольшой дождь, температура составит +22…27 градусов. Ветер слабый», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К слову, начало сентября в Центральной России ожидается тёплым, без резкого перехода к осеннему холоду. В первые дни месяца дневная температура в ряде регионов останется выше климатической нормы, хотя локальные дожди исключать нельзя.