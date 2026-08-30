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30 августа, 08:50

Пожар в промзоне Киришей потушен

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар в промышленной зоне города Кириши после атаки более 60 БПЛА потушили. Сейчас выясняют, к каким последствиям он привёл. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Возгорание в промзоне города Кириши на данный момент ликвидировано. Последствия возгорания уточняются», — написал он.

В промзоне Киришей возник пожар при атаке 42 БПЛА на Ленобласть
В промзоне Киришей возник пожар при атаке 42 БПЛА на Ленобласть

Ранее губернатор уже сообщал о пожаре в этом районе. Тогда обломки дронов нашли в парке «Прибрежный» и возле школы № 3 в Киришах. Никто не пострадал.

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Наталья Афонина
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