Пожар в промзоне Киришей потушен

Пожар в промышленной зоне города Кириши после атаки более 60 БПЛА потушили. Сейчас выясняют, к каким последствиям он привёл. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Возгорание в промзоне города Кириши на данный момент ликвидировано. Последствия возгорания уточняются», — написал он.

Ранее губернатор уже сообщал о пожаре в этом районе. Тогда обломки дронов нашли в парке «Прибрежный» и возле школы № 3 в Киришах. Никто не пострадал.