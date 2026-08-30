Не завтракать и искупаться в море: Губернатор Приморья рассказал, как победить джетлаг

В преддверии Восточного экономического форума, который скоро стартует во Владивостоке, чиновники, журналисты и бизнесмены уже начали съезжаться в столицу Приморья. Однако многих гостей из центральной и западной частей России ждёт серьёзное испытание — резкая смена часовых поясов. О том, как легче пережить акклиматизацию, журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев заранее спросил у губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который регулярно летает через всю страну.

Кожемяко рассказал, как справиться со сменой часовых поясов. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Нужно меньше кушать на первом этапе. Первые сутки отказаться от завтрака, от обильного обеда, заняться какими-то физическими упражнениями. Конечно, если появится возможность, искупаться в море. Это во многом снимет ту дремоту, которая всегда есть у ребят из Москвы в силу разницы временного фактора. Наверное, это самое правильное», — поделился глава региона личным рецептом борьбы с джетлагом.

Напомним, Восточный экономический форум — одно из ключевых деловых событий года, где обсуждаются перспективы развития Дальнего Востока и сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Организаторы ожидают участие тысяч делегатов из десятков стран. Владимир Путин уже начал готовиться к мероприятияю. ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой форума станет развитие региона.