Ушёл и не вернулся: В Подмосковье разыскивают 16-летнего подростка
В подмосковном Орехово-Зуево пропал 16-летний подросток
Обложка © Telegram / СпасГрад
В подмосковном посёлке Авсюнино пропал 16-летний Святослав Ковалёв. Подростка разыскивают с 29 августа, говорится в поисковой ориентировке отряда «СпасГрад».
В Подмосковье пропал подросток. Фото © Telegram / СпасГрад
Рост юноши — около 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него светлые волосы и карие глаза.
В день исчезновения Святослав был одет в серую кофту, чёрно-белую футболку и светлые джинсы. На ногах у него были чёрно-серые кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местоположении несовершеннолетнего, просят позвонить по номеру телефона: 8 (800) 511-01-30, 102 или 112.
В августе ещё одного несовершеннолетнего разыскивали в Дмитровском округе Подмосковья. 11 августа Life.ru сообщал о пропаже 17-летнего подростка, которому требовалась медицинская помощь. Он исчез в посёлке Некрасовский.
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