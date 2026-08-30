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Регион
30 августа, 09:30

Ушёл и не вернулся: В Подмосковье разыскивают 16-летнего подростка

В подмосковном Орехово-Зуево пропал 16-летний подросток

Обложка © Telegram / СпасГрад

Обложка © Telegram / СпасГрад

В подмосковном посёлке Авсюнино пропал 16-летний Святослав Ковалёв. Подростка разыскивают с 29 августа, говорится в поисковой ориентировке отряда «СпасГрад».

В Подмосковье пропал подросток. Фото © Telegram / СпасГрад

В Подмосковье пропал подросток. Фото © Telegram / СпасГрад

Рост юноши — около 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него светлые волосы и карие глаза.

В день исчезновения Святослав был одет в серую кофту, чёрно-белую футболку и светлые джинсы. На ногах у него были чёрно-серые кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местоположении несовершеннолетнего, просят позвонить по номеру телефона: 8 (800) 511-01-30, 102 или 112.

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В августе ещё одного несовершеннолетнего разыскивали в Дмитровском округе Подмосковья. 11 августа Life.ru сообщал о пропаже 17-летнего подростка, которому требовалась медицинская помощь. Он исчез в посёлке Некрасовский.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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