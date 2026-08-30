«Курьер» научился плавать: На передовой испытали российского робота-амфибию

Робота-амфибию, способного самостоятельно преодолевать водные преграды и доставлять грузы на передовые позиции, создали российские военные инженеры. Разработку собрали на базе наземного комплекса «Курьер» в учебном центре инженерной бригады группировки «Север».

Машину оборудовали буями и средствами гребли, а систему управления доработали для устойчивого движения по воде. Перед испытаниями специалисты также проверили плавучесть платформы.

«Ей не надо останавливаться, когда водная преграда какая-то: она прямо спускается на неё, переплывает и дальше продолжает движение», — рассказал РИА «Новости» руководитель центра с позывным Хорон.

Амфибию можно использовать для перевозки продовольствия, боеприпасов и другого имущества. Кроме того, конструкция позволяет превратить платформу в ударный наземный беспилотник. По словам Хорона, водоёмы серьёзно осложняют снабжение подразделений и переброску инженерного оборудования. Новый вариант «Курьера» способен выйти на противоположный берег и продолжить выполнение задачи без участия военнослужащих.

Комплекс уже применяли в боевых условиях для доставки грузов. Сведения о дальности хода по воде, грузоподъёмности и количестве выпущенных машин не раскрываются.

Ранее сообщалось, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» стал самым результативным массовым фронтовым ударным беспилотником Российской армии. По расчётам разработчика, соотношение расходов на создание и производство аппарата к стоимости поражённых целей достигло 1:40. Таким образом, каждый вложенный рубль принёс результат, оценённый в 40 рублей.