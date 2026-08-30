«На 2027 год никто не надеется»: Экс-посол Украины призвал готовиться к долгому конфликту

Украине следует готовиться к затяжному конфликту с Россией, поскольку на Западе, по оценке бывшего посла страны в США Валерия Чалого, не рассчитывают на его быстрое завершение. Такое мнение дипломат высказал в интервью «24 каналу».

По словам Чалого, европейские государства заинтересованы в том, чтобы Украина как можно дольше удерживала фронт, пока они сами наращивают оборонные возможности.

«По разным оценкам, это ещё примерно два года. Желательно до конца 2028 года», — сказал он.

Дипломат добавил, что в США многие уже ориентируются на президентские выборы 2028 года и возможные изменения после них. По его словам, 2027-й в подобных расчётах фактически уже не рассматривается как год скорого урегулирования.

Чалый также признал, что публичные заявления западных политиков могут звучать иначе. Однако, по его личной оценке, за закрытыми дверями стремления как можно скорее завершить конфликт сейчас нет.

При этом он отверг формулировку о том, что Европа сознательно «использует» Украину только для выигрыша времени. Чалый утверждает, что европейские страны были бы заинтересованы в прекращении боевых действий, но исходят из собственного представления о будущих рисках.

Ранее в Кремле заявили о паузе в переговорном процессе по Украине. Дмитрий Песков сообщил, что новых идей для возобновления диалога сейчас нет, а тема мирных переговоров фактически остановлена.