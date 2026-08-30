Axios: Рэтклифф в Москве предложил Путину встречу с Трампом и Зеленским

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такие данные приводит Axios со ссылкой на двух знакомых с ситуацией информаторов.

По данным издания, американские власти рассказали Зеленскому о предложении провести трёхстороннюю встречу. Представители США также сообщили киевскому главе о переговорах Рэтклиффа в Москве.

Визит Рэтклиффа в Москву, как пишет издание, также был связан с попыткой понять, смогут ли главы разведслужб создать условия для нового раунда переговоров. Речь шла о возможном возобновлении контактов России и Украины при посредничестве Вашингтона.

По словам источников Axios, Рэтклифф положительно оценил роль директора ФСБ России Александра Бортникова. Глава ЦРУ считает его конструктивным участником, который способен помочь вернуть дипломатические контакты в рабочее русло.

Глава американской разведки Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III ВВС США приземлился во Внуково после перелёта с базы Эндрюс через Ригу. Позднее стало известно, что на борту находился директор ЦРУ. В тот же день американский самолёт покинул Москву. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил переговоры с Рэтклиффом. Он назвал такие контакты «обычной практикой» для разведслужб разных стран. По словам Нарышкина, подобные контакты позволяют сохранять связь даже в нынешних условиях.