Вместо курицы — резина: Москвич едва не отравился чебупиццей
SHOT ПРОВЕРКА: Москвич нашёл кусок резины в чебупицце «Горячая штучка»
Обложка © VK / Горячая штучка
Москвич нашёл кусок резины в чебупицце «Горячая штучка», купленной в «Перекрёстке». Об этом покупатель по имени Даниил рассказал Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА.
Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Молодой человек купил чебупиццу с курицей в магазине на Шипиловской улице. Когда начал есть, заметил внутри длинный резиновый кусок. Мужчина уже отправил жалобу производителю.
Ранее в московском ресторане Osteria Mario на Ходынском бульваре обнаружили рекордное микробное загрязнение. Нормы были превышены в 300 раз. Во всех семи блюдах нашли превышение микробов, в пяти — бактерии кишечной палочки, а в одной закуске — плесень. Самые грязные блюда: тартар из говядины и бифштекс (превышение в 300 раз), брускетта с лососем — в 150 раз. Также в списке сэндвич с индейкой, салат «Цезарь», салат с ростбифом и фрегола с лососем.
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