Вместо курицы — резина: Москвич едва не отравился чебупиццей

Ранее в московском ресторане Osteria Mario на Ходынском бульваре обнаружили рекордное микробное загрязнение. Нормы были превышены в 300 раз. Во всех семи блюдах нашли превышение микробов, в пяти — бактерии кишечной палочки, а в одной закуске — плесень. Самые грязные блюда: тартар из говядины и бифштекс (превышение в 300 раз), брускетта с лососем — в 150 раз. Также в списке сэндвич с индейкой, салат «Цезарь», салат с ростбифом и фрегола с лососем.