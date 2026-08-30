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30 августа, 09:35

Вместо курицы — резина: Москвич едва не отравился чебупиццей

SHOT ПРОВЕРКА: Москвич нашёл кусок резины в чебупицце «Горячая штучка»

Обложка © VK / Горячая штучка

Обложка © VK / Горячая штучка

Москвич нашёл кусок резины в чебупицце «Горячая штучка», купленной в «Перекрёстке». Об этом покупатель по имени Даниил рассказал Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Молодой человек купил чебупиццу с курицей в магазине на Шипиловской улице. Когда начал есть, заметил внутри длинный резиновый кусок. Мужчина уже отправил жалобу производителю.

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Ранее в московском ресторане Osteria Mario на Ходынском бульваре обнаружили рекордное микробное загрязнение. Нормы были превышены в 300 раз. Во всех семи блюдах нашли превышение микробов, в пяти — бактерии кишечной палочки, а в одной закуске — плесень. Самые грязные блюда: тартар из говядины и бифштекс (превышение в 300 раз), брускетта с лососем — в 150 раз. Также в списке сэндвич с индейкой, салат «Цезарь», салат с ростбифом и фрегола с лососем.

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Наталья Афонина
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