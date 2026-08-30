Россияне Петров и Штыль взяли золото на ЧМ по гребле на байдарках
Иван Штыль и Захар Петров. Обложка © Telegram / russiancanoefederation
Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира в Познани. Спортсмены выиграли соревнования двоек на дистанции 500 метров.
Петров и Штыль преодолели дистанцию за 1 минуту 39,23 секунды. На международном турнире россияне выступали в нейтральном статусе. Серебряными призёрами стали бразильцы Габриэль Ассунсао Насименту и Джеки Джамаэль Насименту Годманн. Они уступили победителям 0,58 секунды. Бронзу получили венгры Криштоф Коллар и Иштван Давид Юхас, отставшие от лидеров на 0,80 секунды.
Для 24-летнего Петрова эта победа стала шестой на чемпионатах мира. Его 40-летний напарник завоевал 19-е золото мировых первенств. Штыль также является серебряным призёром Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Ранее Life.ru сообщал, что дзюдоист Данил Лаврентьев взял серебро турнира Большого шлема в Лозанне. В финале весовой категории до 73 килограммов россиянин уступил бразильцу Даниелу Карнину.
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