Россияне Петров и Штыль взяли золото на ЧМ по гребле на байдарках

Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира в Познани. Спортсмены выиграли соревнования двоек на дистанции 500 метров.

Петров и Штыль преодолели дистанцию за 1 минуту 39,23 секунды. На международном турнире россияне выступали в нейтральном статусе. Серебряными призёрами стали бразильцы Габриэль Ассунсао Насименту и Джеки Джамаэль Насименту Годманн. Они уступили победителям 0,58 секунды. Бронзу получили венгры Криштоф Коллар и Иштван Давид Юхас, отставшие от лидеров на 0,80 секунды.

Для 24-летнего Петрова эта победа стала шестой на чемпионатах мира. Его 40-летний напарник завоевал 19-е золото мировых первенств. Штыль также является серебряным призёром Олимпиады 2012 года в Лондоне.