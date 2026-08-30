Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 09:55

Дефицит продуктов начался во Львове вслед за Киевом

Во Львове начались перебои с продуктами в супермаркетах — в местных пабликах массово распространяют фото и видео пустеющих полок. Кадры, опубликованные в Telegram-каналах, показывают, что из магазинов исчезают известные бренды и популярные товары, а ассортимент сократился до минимума.

Во Львове пустеют полки с продуктами. Видео © Telegram / Политика страны

Как сообщают местные СМИ, особенно заметно опустели полки с мукой. По предварительной информации, перебои начались после российских ударов по торговым складам.

Сеть супермаркетов АТБ ранее предупредила покупателей о введении временных ограничений на некоторые категории товаров, после чего люди бросились скупать продукты. В компании объяснили, что причиной ограничений стали не только удары по складам, но и рост числа перекупщиков, которые делают оптовые закупки в магазинах.

США грозит продовольственный кризис и рост цен на продукты из-за удобрений
США грозит продовольственный кризис и рост цен на продукты из-за удобрений

Ранее похожая ситуация уже была в Киеве. В некоторых магазинах столицы начались проблемы с продуктами — часть товаров стали выдавать в одни руки. В ряде супермаркетов NOVUS опустели полки с хлебом, картошкой, яблоками и овсянкой. Не хватало некоторых видов курицы и замороженных полуфабрикатов. А подсолнечного масла в некоторых точках вообще не было.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Политика страны

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar