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30 августа, 09:51

Под Белгородом погиб африканский футболист Думбия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области погиб 23-летний африканский футболист Алфуссейни Думбия. Спортсмен выступал за местный любительский клуб «Титан», сообщает RG.ru. По данным издания, о смерти игрока стало известно незадолго до первого матча финальной серии областного первенства.

Думбия присоединился к команде недавно, но уже успел запомниться болельщикам. Обстоятельства гибели футболиста пока не раскрываются. Сейчас фанаты и друзья собирают деньги для помощи семье.

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Ранее в Бразилии застрелили 15-летнего футболиста молодёжной команды «Сентро Спортиво Алагоано». Подросток получил ранение во время товарищеского матча, его доставили в больницу, однако спасти спортсмена не удалось.

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Борис Эльфанд
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