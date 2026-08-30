Под Белгородом погиб африканский футболист Думбия

В Белгородской области погиб 23-летний африканский футболист Алфуссейни Думбия. Спортсмен выступал за местный любительский клуб «Титан», сообщает RG.ru. По данным издания, о смерти игрока стало известно незадолго до первого матча финальной серии областного первенства.

Думбия присоединился к команде недавно, но уже успел запомниться болельщикам. Обстоятельства гибели футболиста пока не раскрываются. Сейчас фанаты и друзья собирают деньги для помощи семье.

Ранее в Бразилии застрелили 15-летнего футболиста молодёжной команды «Сентро Спортиво Алагоано». Подросток получил ранение во время товарищеского матча, его доставили в больницу, однако спасти спортсмена не удалось.