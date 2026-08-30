В Петербурге умер автор «Крановщицы Любы Ивановой» Владимир Снопов

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончался художник Владимир Снопов. О его смерти сообщил Союз художников Северной столицы.

«26 августа 2026 года ушёл из жизни Владимир Андреевич Снопов (1934–2026) — член Ленинградской организации Союза художников (ныне СПбСХ) с 1974 года», — говорится в сообщении.

Снопов родился в Ленинграде в октябре 1934 года. Его детство пришлось на годы войны и эвакуации, а в 1960 году он окончил Академию художеств.

Главными темами творчества мастера стали труд и спорт. Среди наиболее известных его работ — «Крановщица Люба Иванова» и «Мальчик с лыжами», обе написаны в 1976 году.

В последние десятилетия особое место в творчестве Снопова занимали графические портреты современниц. Его работы участвовали во всесоюзных и региональных выставках и экспонировались на площадках Санкт-Петербургского союза художников.

Первая и единственная прижизненная персональная выставка Владимира Снопова прошла весной и летом 2026 года в галерее «Петербургский художник». О времени и месте прощания с мастером объявят позднее.

Ранее Life.ru сообщал о смерти петербургского художника Николая Маркова. Он скончался в конце июля на 88-м году жизни. Марков много лет совмещал художественную, преподавательскую и научную работу, а с 1988 по 1993 год возглавлял Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Его произведения находятся в собраниях Российской национальной библиотеки, Всероссийского музея А. С. Пушкина и Государственного музея истории Санкт-Петербурга.