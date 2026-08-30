«Никогда не заходит солнце»: Кожемяко и Лимаренко рассказали, как работают с «отстающей» по времени Москвой

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев пообщался с дальневосточными губернаторами во время подготовки к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) и узнал, как они успевают отдыхать, если приходится работать и по московскому времени тоже. Оказалось, всё просто, было бы желание объять необъятное. Видео беседы репортёр показал в своём телеграм-канале.

Юнашев пообщался с участниками ВЭФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«У нас преимущество. Мы спокойно встаём, трудимся, заканчиваем рабочий день по сахалинскому времени и начинаем трудиться по московскому. Если разложить рабочий день сахалинский и московский, вы увидите, что остаётся аккурат восемь часов для сна», — поделился глава Сахалина Валерий Лимаренко.

Также чиновник напомнил, что Россия — уникальная страна, ведь над ней «никогда не заходит солнце». Глава Приморья Олег Кожемяко согласился с коллегой, что огромная разница по времени с Москвой совсем не мешает выходить на связь со столичными ведомствами. По его словам, все важные вопросы решаются в переговорах во второй половине дня — до 10 часов вечера. При таком раскладе удаётся оставить ночь исключительно для отдыха, а не просыпаться в полночь от звонков московских коллег.

Напомним, в преддверии Восточного экономического форума чиновники, журналисты и бизнесмены уже начали съезжаться во Владивосток. Мероприятие является ключевым событием года, где обсуждаются перспективы развития Дальнего Востока и сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Организаторы ожидают участие тысяч делегатов из десятков стран. ВЭФ пройдёт с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев уже спросил у губернатора Приморского края Олега Кожемяко, как пережить смену часовых поясов гостям форума.