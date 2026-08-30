Из ржи, гречки, овса или проса: В России с 2027 года вступает новый ГОСТ на пиво

С 1 января 2027 года в России вступает в силу новый ГОСТ на пиво. Теперь в составе напитка можно будет использовать солод из ржи, гречки, овса и проса. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в беседе с ТАСС.

По новым правилам, доля солода в пиве должна быть не меньше 80%, а других несоложеных ингредиентов — не больше 20%. Сахара и сахаросодержащего сырья разрешено добавлять не более 2%. При этом добавлять спирт отдельно по-прежнему нельзя — он должен получаться только естественным путём в процессе брожения. При этом перечень разрешённых солодов расширяется.

«Теперь в легальное поле включены ржаной, гречишный, овсяный и просяной солоды. Это даёт заводам возможность создавать новые сорта, уходить от однообразия и предлагать покупателям более широкий выбор», — пояснил Игошин.

Нововведения дадут производителям возможность выпускать больше разных сортов пива. А вот напитки, которые не подходят под новые требования, будут называться «пивными напитками» — называть их пивом будет нельзя. По словам депутата, новый ГОСТ сделает требования более чёткими и понятными и для заводов, и для покупателей.

Ранее сообщалось, что в июне Россия закупила пива из Евросоюза на 4,1 миллиона евро — это в 2,7 раза больше, чем в мае. Этот показатель стал самым высоким с сентября прошлого года. Правда, по сравнению с июнем 2025 года поставки упали на 44%. Основной скачок произошёл за счёт Польши. Она нарастила экспорт пива в Россию в 6,6 раз по сравнению с маем, а в годовом выражении — в 3 раза.