Рыба дороже Брюсселя: Жители Исландии проголосовали против вступления в ЕС

Большинство жителей Исландии выступили против возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По окончательным результатам референдума против инициативы проголосовали 52,8% избирателей, сообщает RÚV.

Возвращение к диалогу с Брюсселем поддержали 47,2% участников голосования. Таким образом, предложение сторонников дальнейшей евроинтеграции не получило необходимого большинства.

Одним из главных аргументов противников переговоров стали опасения за рыболовную отрасль. Они выступают за сохранение самостоятельного контроля Исландии над промыслом и морскими ресурсами.

Рейкьявик впервые подал заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса. Переговорный процесс остановили в 2013-м, а спустя два года Исландия попросила Евросоюз больше не считать её страной-кандидатом.

При этом республика остаётся тесно интегрированной с Европой: она входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону.

Ещё до голосования Рейкьявик пытался исключить внешнее влияние на кампанию. В начале августа Life.ru писал, что Исландия попросила Еврокомиссию не вмешиваться в референдум, чтобы действия Брюсселя не могли восприниматься как попытка повлиять на выбор избирателей.