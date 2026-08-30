Принцесса будет править: Как богатейшая династия монархов Европы незаметно укрепила власть

Женщины впервые получили право наследовать престол Лихтенштейна наравне с мужчинами. Однако реформа затронет только будущих потомков наследного принца Алоиза и не изменит нынешнюю очерёдность, пишет Financial Times.

Переход к абсолютному первородству означает, что наследником будет становиться старший ребёнок независимо от пола. Новые правила начнут действовать с ещё не родившихся детей сыновей и дочери Алоиза. Одновременно совершеннолетним женщинам династии предоставили право участвовать в голосованиях по семейным вопросам. Прежде такая возможность была только у мужчин.

По данным FT, вместе с либерализацией престолонаследия утвердили поправки, расширившие полномочия будущего князя. Алоиз сможет самостоятельно определять состав династии, устанавливать правила использования фамилий, титулов и гербов, а также принимать решения о помиловании после консультации с семейным советом — его согласие больше не потребуется.

Реформу рассматривала сама династия без участия парламента и граждан княжества. При голосовании 12 августа поправки поддержали 70% совершеннолетних мужчин семьи, обладавших правом на престол. Решение объявили 15 августа, в Национальный день Лихтенштейна.

Представитель княжеского дома Аня Нёстлер отвергла вывод об усилении власти монарха. По её словам, большинство изменений якобы имеют технический характер или закрепляют сложившуюся практику и не влияют на конституционный баланс.

Алоиз исполняет обязанности главы государства с 2004 года, хотя титул правящего князя сохраняет его отец Ханс-Адам II. Монарх может накладывать вето на законы, распускать парламент, отправлять правительство в отставку и назначать судей.